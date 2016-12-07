 Aysal dönüyor mu? – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aysal dönüyor mu?

    Aysal dönüyor mu?

    Eski başkan, yeniden aday olacağı iddiasıyla ilgili, “Yarın ne olur bilemem” diye konuştu

    Yaptığı flaş transferlerle taraftarların gönlünde ayrı bir yer kazanan Ünal Aysal, 'başkan adaylığı için kolları sıvadığı' şeklindeki iddialara açıklık getirdi. Ekip topladığı belirtilen Aysal, "Bunlar suni haberler. Bugün için başkanlığı düşünmüyorum. Zaten genel kuruldan daha yeni güven almış mevcut bir yönetim var, onlara ihtiyaçları olan zaman ve şansı tanımak lazım" derken "Ama yarın ne olur onu da ben şimdiden bilemem" diyerek açık kapı da bıraktı.

    GALATASARAY TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM
    Aysal'ın başkanlığa yeniden adaylığını koyacağına yönelik haberler sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Birçok destek mesajı yazılırken, eski başkan taraftarlara teşekkür etti ve, "Ben de gerçek Galatasaray taraftarını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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