Avrupa derbisi Galatasaray'ın
Kadınlar Eurocup C Grubu’nda mücadele eden iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Galatasaray evinde Canik Belediye’yi 87-66’lık skorla yendi.
Gelecek hafta 14 Aralık Çarşamba günü Galatasaray, Dinamo Novosibirk'i ağırlarken, Canik Belediye 15 Aralık'ta Riga'yı konuk edecek.
- Kadınlar Eurocup
- Galatasaray: 87 - Canik Belediye: 66
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze xx, Mila Cavara xx, Miroslav Tomov xx
Galatasaray: Pınar Demirok xx 7, Jefferson xxxx 28, Işıl Alben xxx 11, Vitola xx 6, Deniz Çolakoğlu xx 4, Papova xxx 16, Traore xx 11, İrem Naz Topuz x 1, İnci Güçlü xx 2, Seda Deniz xx 1, Eda Şahin x, Cansu Köksal x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Canik Belediyespor: Sandric xx 8, Murphy xx 13, Babkina xx 15, Hülya Çoklar xx 8, Mircheva xx 13, Miray Şahin x 1, Coulibaly xx 8, Niray Sena Aral x, Fatma Ata x, Tuğba Taşçı x
Başantrenör: Erdal Yeğin
1. Periyot: 22-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-40 (Canik Belediyespor lehine)
3. Periyot: 60-56 (Galatasaray lehine)
- Kadınlar Eurocup
- Galatasaray: 87 - Canik Belediye: 66
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze xx, Mila Cavara xx, Miroslav Tomov xx
Galatasaray: Pınar Demirok xx 7, Jefferson xxxx 28, Işıl Alben xxx 11, Vitola xx 6, Deniz Çolakoğlu xx 4, Papova xxx 16, Traore xx 11, İrem Naz Topuz x 1, İnci Güçlü xx 2, Seda Deniz xx 1, Eda Şahin x, Cansu Köksal x
Başantrenör: Marina Maljkovic
Canik Belediyespor: Sandric xx 8, Murphy xx 13, Babkina xx 15, Hülya Çoklar xx 8, Mircheva xx 13, Miray Şahin x 1, Coulibaly xx 8, Niray Sena Aral x, Fatma Ata x, Tuğba Taşçı x
Başantrenör: Erdal Yeğin
1. Periyot: 22-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 38-40 (Canik Belediyespor lehine)
3. Periyot: 60-56 (Galatasaray lehine)
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bunun adı Türk düşmanlığıdır
Toplam 15
Yorum
arda hakemin hakemlikle alakası yok şortunu cekemeyen hagem olamaz gelsin birde ben ona gösterem kırmız
- Beşiktaş'a borsada kötü haber
Toplam 13
Yorum
Oley Beter olun deli kanli hakkem miş
- Ozan Tufan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga etti!
Toplam 8
Yorum
doğan tüm gözler sendeyken sebepsiz bi kavga hangi insan cıkarır? o güvenlik görevlisi ne dedi acaba? da tutamadı kendini....
Avrupa derbisi Galatasaray'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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