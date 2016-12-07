 Avrupa derbisi Galatasaray'ın – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Avrupa derbisi Galatasaray'ın

    Avrupa derbisi Galatasaray'ın

    Kadınlar Eurocup C Grubu’nda mücadele eden iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Galatasaray evinde Canik Belediye’yi 87-66’lık skorla yendi.

    Gelecek hafta 14 Aralık Çarşamba günü Galatasaray, Dinamo Novosibirk'i ağırlarken, Canik Belediye 15 Aralık'ta Riga'yı konuk edecek.

    - Kadınlar Eurocup
    - Galatasaray: 87 - Canik Belediye: 66

    Salon: Abdi İpekçi
    Hakemler: Maka Kupatadze xx, Mila Cavara xx, Miroslav Tomov xx
    Galatasaray: Pınar Demirok xx 7, Jefferson xxxx 28, Işıl Alben xxx 11, Vitola xx 6, Deniz Çolakoğlu xx 4, Papova xxx 16, Traore xx 11, İrem Naz Topuz x 1, İnci Güçlü xx 2, Seda Deniz xx 1, Eda Şahin x, Cansu Köksal x
    Başantrenör: Marina Maljkovic
    Canik Belediyespor: Sandric xx 8, Murphy xx 13, Babkina xx 15, Hülya Çoklar xx 8, Mircheva xx 13, Miray Şahin x 1, Coulibaly xx 8, Niray Sena Aral x, Fatma Ata x, Tuğba Taşçı x
    Başantrenör: Erdal Yeğin
    1. Periyot: 22-21 (Galatasaray lehine)
    Devre: 38-40 (Canik Belediyespor lehine)
    3. Periyot: 60-56 (Galatasaray lehine)
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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