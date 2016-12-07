 Aslan, Bilic’i sordu – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Aslan, Bilic’i sordu

    Aslan, Bilic’i sordu

    Sarı-kırmızılı bir idareci geçtiğimiz hafta Hırvat hocanın kardeşiyle buluştu.

    Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in koltuğu sallanıyor. Tam da "Hollandalı gönderilecek" söylentileri yükselmişken Galatasaraylı bir idarecinin geçen hafta Slaven Bilic'in kardeşi Domagoj Bilic ile İstanbul'da bir araya geldiği iddia edildi. Bilic'in de West Ham United'de günleri sayılı.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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