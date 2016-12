Aslan, Bilic’i sordu

Sarı-kırmızılı bir idareci geçtiğimiz hafta Hırvat hocanın kardeşiyle buluştu.

Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in koltuğu sallanıyor. Tam da "Hollandalı gönderilecek" söylentileri yükselmişken Galatasaraylı bir idarecinin geçen hafta Slaven Bilic'in kardeşi Domagoj Bilic ile İstanbul'da bir araya geldiği iddia edildi. Bilic'in de West Ham United'de günleri sayılı.