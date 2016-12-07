 3 hafta yok! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    3 hafta yok!

    3 hafta yok!
    Belindeki ağrılar nedeniyle Kasımpaşaspor maçı kadrosunda yer almayan Sinan Gümüş'ün 3 hafta dinlendirilmesine karar verildi. Genç futbolcu bacağına vuran ağrılar nedeniyle ciddi problem yaşıyor. Genç futbolcunun tedavisine Almanya'da devam edileceği öğrenildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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