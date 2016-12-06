Zafer haftası
Basketbol, voleybol ve sutopunda oynadığı tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, futbolda da rakiplerin takıldığı haftada Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Galatasaray zafer haftasını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı kulübün bünyesindeki takımlar, hafta sonunda yapılan 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak, şov yaptı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, cumartesi günü sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler'i 87-53 mağlup ederek açılışı yaparken, Voleybol Efeler Ligi'nde aynı gün Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediye'yi 3-2'lik skorla geçti. Spor Toto Sutopu Süper Lig'de de Galatasaray Sutopu Takımı, deplasmanda Adalar Su Sporları'nı 9-3 yendi. Zafer serisi pazar günü devam etti. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İdmanocağı karşısında 3-1'lik skorla kazandı. Basketbolda da kadınlar, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 76-70, Galatasaray Odeabank da Muratbey Uşak'ı 83-73'le dize getirdi.
LİDERLE FARK 5'E DÜŞTÜ
Galatasaray Futbol Takımı ise aynı gün Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 5'e indirdi.
LİDERLE FARK 5'E DÜŞTÜ
Galatasaray Futbol Takımı ise aynı gün Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 5'e indirdi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Zafer haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.