Zafer haftası

zafer haftasını geride bıraktı. Sarı-kırmızılı kulübün bünyesindeki takımlar, hafta sonunda yapılan 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak, şov yaptı., cumartesi günü sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler'imağlup ederek açılışı yaparken, Voleybol Efeler Ligi'nde aynı gün, İnegöl Belediye'yi'lik skorla geçti. Spor Toto Sutopu Süper Lig'de de, deplasmanda Adalar Su Sporları'nıyendi. Zafer serisi pazar günü devam etti. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İdmanocağı karşısında'lik skorla kazandı. Basketbolda da kadınlar, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni, Galatasaray Odeabank da Muratbey Uşak'ı'le dize getirdi.Galatasaray Futbol Takımı ise aynı gün Spor Toto Süper Lig'dedeplasmanındangalip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle lider Başakşehir ile puan farkını 5'e indirdi.