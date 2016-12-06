Yeter artık!
Ne olursa olsun eleştirilerden kurtulamayan Riekerink isyan etti: Yenilmez Beşiktaş’tan 3 puan gerideyiz; harika Fenerbahçe’nin ise önündeyiz! Niye sürekli G.Saray konuşuluyor.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürürken karşılaşma sonunda teknik direktör Jan Olde Riekerink yine hedef adamdı. Sarı-kırmızılı takımın futbolu eleştirilerken Hollandalı çalıştırıcı da değişiklikleri son dakikaya saklaması nedeniyle topa tutuldu. Bursaspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularıma saldırmayın" diyerek medyaya sert bir gönderme yapan Riekerink, yine lafını sakınmadı.
Sıkıntılı bir dönemden geçmelerine karşın 3. sıraya tutunduklarını kaydeden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bu kadar kötü haldeyiz ama yenilmez Beşiktaş'tan 3 puan gerideyiz. Harika takım Fenerbahçe'nin ise önündeyiz. Yeter artık! Niye bunlar göz ardı ediliyor ve sürekli Galatasaray'ın kötü olduğundan konuşuluyor anlamış değilim. Ayrıca ikinci devre ikisi de Türk Telekom Arena'ya gelecek. Keşke birileri bunları da göz önünde bulundursa" ifadelerini kullandı.
BİR TUĞLA DUVARI BOZAR
Riekerink, oyuncu değişikliklerini uzatmada yapmasıyla ilgili ise, "Bir duvar düşünün, bazen o duvardan bir tuğla almanız o duvarı bozabilir. Performans anlamında düşük oyuncular olsa da, o değişikliği iyi yapmanız gerekli. Beklememizin sebebi buydu" şeklinde konuştu.
Sıkıntılı bir dönemden geçmelerine karşın 3. sıraya tutunduklarını kaydeden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bu kadar kötü haldeyiz ama yenilmez Beşiktaş'tan 3 puan gerideyiz. Harika takım Fenerbahçe'nin ise önündeyiz. Yeter artık! Niye bunlar göz ardı ediliyor ve sürekli Galatasaray'ın kötü olduğundan konuşuluyor anlamış değilim. Ayrıca ikinci devre ikisi de Türk Telekom Arena'ya gelecek. Keşke birileri bunları da göz önünde bulundursa" ifadelerini kullandı.
BİR TUĞLA DUVARI BOZAR
Riekerink, oyuncu değişikliklerini uzatmada yapmasıyla ilgili ise, "Bir duvar düşünün, bazen o duvardan bir tuğla almanız o duvarı bozabilir. Performans anlamında düşük oyuncular olsa da, o değişikliği iyi yapmanız gerekli. Beklememizin sebebi buydu" şeklinde konuştu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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