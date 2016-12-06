 Tanımıyorum – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Tanımıyorum

    Tanımıyorum
    Yönetici , maçında penaltı kaçıran 'ün transfer gündemlerinde olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Hem 'ın hem de Adem'in yıpratılmaya çalışıldığını dile getiren Nazifoğlu, "Ben Adem Büyük'ü yolda görsem tanımam. Onun transferi konusu da hiç gündemimize gelmedi" dedi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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