Son yılların en iyisi
26 puan toplayan Cimbom, son 7 yılın en iyi 2., son 4 yılın da en iyi savunma performansına sahip.
Kasımpaşa'yı mağlup ederek yoluna devam eden Galatasaray, ilk 13 haftalar itibariyle, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde son 7 sezonun en fazla sayıda galibiyet sevinci yaşadığı ikinci performansı sergiledi. Bu sezon 8 galibiyet alıp, 26 puan toplayan Galatasaray son olarak Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluğa ulaştığı 2014-2015 sezonunda 13 maçın ardından 9 galibiyet alıp, toplamda 28 puanı hanesine yazdırmıştı.
Ayrıca Galatasaray, son 4 sezonun en az gol yediği ilk 13 haftasını geride bıraktı. Bu sezon 13 maç sonunda kalesinde 12 gol gören sarı-kırmızılı takım, hayal kırıklığı yarattığı 2015-2016'da 18, Cesare Prandelli ile başlayıp, Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluğa ulaştığı 2014-2015 sezonunda 15, 2013-2014'te 14, 2012- 2013 sezonunda ise 13 haftanın ardından kalesinde 17 gol görmüştü.
GOL SAYISI DÜŞTÜ
Galatasaray'ın savunmadaki başarısı hücuma yansımadı. 13 maç sonunda rakip fileleri 20 kez sarsabilen sarı-kırmızılar, geçen sezon aynı dönemde 30 gol kaydetmişti. 2014-15 ve 2013-14 sezonlarında da 20'şer gol atan Galatasaray, son yıllarda ilk 13 maç itibariyle en az golü 2011-2012 sezonunda yaşadı. Cimbom o sezon 13 maç sonrasında sadece 18 gol kaydedebildi.
Ayrıca Galatasaray, son 4 sezonun en az gol yediği ilk 13 haftasını geride bıraktı. Bu sezon 13 maç sonunda kalesinde 12 gol gören sarı-kırmızılı takım, hayal kırıklığı yarattığı 2015-2016'da 18, Cesare Prandelli ile başlayıp, Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluğa ulaştığı 2014-2015 sezonunda 15, 2013-2014'te 14, 2012- 2013 sezonunda ise 13 haftanın ardından kalesinde 17 gol görmüştü.
GOL SAYISI DÜŞTÜ
Galatasaray'ın savunmadaki başarısı hücuma yansımadı. 13 maç sonunda rakip fileleri 20 kez sarsabilen sarı-kırmızılar, geçen sezon aynı dönemde 30 gol kaydetmişti. 2014-15 ve 2013-14 sezonlarında da 20'şer gol atan Galatasaray, son yıllarda ilk 13 maç itibariyle en az golü 2011-2012 sezonunda yaşadı. Cimbom o sezon 13 maç sonrasında sadece 18 gol kaydedebildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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