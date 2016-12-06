Sinan’a ne oldu?
Kasımpaşa maçında kadroda olmaması soru işaretleri doğuran Sinan Gümüş'ün belindeki ağrıların sağ bacağına vurduğu ifade edildi. Sinan'ın tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve ilk devreyi kapatma tehlikesi yaşadığı belirlendi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Sinan’a ne oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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