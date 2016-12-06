 Sinan’a ne oldu? – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Sinan’a ne oldu?

    Sinan’a ne oldu?
    maçında kadroda olmaması soru işaretleri doğuran Sinan Gümüş'ün belindeki ağrıların sağ bacağına vurduğu ifade edildi. Sinan'ın tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve ilk devreyi kapatma tehlikesi yaşadığı belirlendi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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