Seedorf pişman oldu
G.Saray ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılıların, birkaç hafta önce Seedorf ile görüştüğü ileri sürüldü. Fox Sports, görüşmenin Türk tarafının talebiyle gerçekleştiğini belirtirken o dönemde Çin'de çalışan Seedorf'un teklife 'hayır' yanıtı verdiği ama işinden olduğu için şimdi pişman olduğunu kaydetti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Seedorf pişman oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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