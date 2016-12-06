 Seedorf pişman oldu – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    pişman oldu

    Seedorf pişman oldu
    ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılıların, birkaç hafta önce Seedorf ile görüştüğü ileri sürüldü. Fox Sports, görüşmenin Türk tarafının talebiyle gerçekleştiğini belirtirken o dönemde Çin'de çalışan Seedorf'un teklife 'hayır' yanıtı verdiği ama işinden olduğu için şimdi pişman olduğunu kaydetti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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