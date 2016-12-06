 Sarıyı seviyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sarıyı seviyor

    Sarıyı seviyor
    maçında gole neden olması nedeniyle tepki çeken Serdar Aziz, ayrıca oynadığı 1'i kupa 4 maçta da sarı kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, ligde 3 maçta ceza sınırına dayandı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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