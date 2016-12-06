Rigobert Song'tan iyi haber geldi!

Geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren Rigobert Song, uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Oldukça zayıfladığı görülen Kamerunlu yıldız, durumunun daha iyiye gittiğinin müjdesini verdi. Tedavisine Fransa'da devam edilen Song, hastanede yaptığı açıklamada "Tanrı bana bir şans daha verdiği için çok mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.



40 yaşındaki Rigobert Song, 2 Ekim'de evinde beyin kanaması geçirmişti. Kamerunlu yıldız, 2004-2008 yıllarında Galatasaray ve 2008-2010 arasında da Trabzonspor formaları giymişti.