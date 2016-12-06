Rigobert Song'tan iyi haber geldi!
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Kamerun'un efsane isimlerinden Rigobert Song'un sağlığı iyiye gidiyor.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren Rigobert Song, uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Oldukça zayıfladığı görülen Kamerunlu yıldız, durumunun daha iyiye gittiğinin müjdesini verdi. Tedavisine Fransa'da devam edilen Song, hastanede yaptığı açıklamada "Tanrı bana bir şans daha verdiği için çok mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.
40 yaşındaki Rigobert Song, 2 Ekim'de evinde beyin kanaması geçirmişti. Kamerunlu yıldız, 2004-2008 yıllarında Galatasaray ve 2008-2010 arasında da Trabzonspor formaları giymişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:38
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Rigobert Song'tan iyi haber geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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