 Rigobert Song'tan iyi haber geldi! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    'tan iyi haber geldi!

    Rigobert Song'tan iyi haber geldi!

    Bir dönem ve 'da forma giyen Kamerun'un efsane isimlerinden 'un sağlığı iyiye gidiyor.

    Geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren , uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Oldukça zayıfladığı görülen Kamerunlu yıldız, durumunun daha iyiye gittiğinin müjdesini verdi. Tedavisine Fransa'da devam edilen Song, hastanede yaptığı açıklamada "Tanrı bana bir şans daha verdiği için çok mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

    40 yaşındaki Rigobert Song, 2 Ekim'de evinde beyin kanaması geçirmişti. Kamerunlu yıldız, 2004-2008 yıllarında ve 2008-2010 arasında da formaları giymişti.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:38
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