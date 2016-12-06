 Riekerink tarihe geçti – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Riekerink tarihe geçti

    Riekerink tarihe geçti

    maçının uzatma dakikalarında 3 değişiklik yaptı.

    karşısında alınan 2-1'lik galibiyet bile Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in kendisini kanıtlamasına yetmedi. Hollandalı teknik adam bu kez de yaptığı geç oyuncu değişiklikleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.

    90'da Linnes'i, 90+2'de Eren'i, 90+4'te ise Josue'yi oyuna alan Riekerink bu oyuncu değişiklikleri ile G.Saray tarihine geçti. Üç oyuncu değişikliğinin kabul edildiği tarihten bu yana Galatasaray hiçbir teknik direktör 90'dan sonraki uzatma dakikalarında 3 oyuncu değişikliğini aynı anda gerçekleştirmemişti. Bu durum da tepkilerin odak noktasını oluşturdu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:05
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