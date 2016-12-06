Riekerink tarihe geçti
Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında 3 değişiklik yaptı.
Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyet bile Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in kendisini kanıtlamasına yetmedi. Hollandalı teknik adam bu kez de yaptığı geç oyuncu değişiklikleri yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu.
90'da Linnes'i, 90+2'de Eren'i, 90+4'te ise Josue'yi oyuna alan Riekerink bu oyuncu değişiklikleri ile G.Saray tarihine geçti. Üç oyuncu değişikliğinin kabul edildiği tarihten bu yana Galatasaray hiçbir teknik direktör 90'dan sonraki uzatma dakikalarında 3 oyuncu değişikliğini aynı anda gerçekleştirmemişti. Bu durum da tepkilerin odak noktasını oluşturdu.
90'da Linnes'i, 90+2'de Eren'i, 90+4'te ise Josue'yi oyuna alan Riekerink bu oyuncu değişiklikleri ile G.Saray tarihine geçti. Üç oyuncu değişikliğinin kabul edildiği tarihten bu yana Galatasaray hiçbir teknik direktör 90'dan sonraki uzatma dakikalarında 3 oyuncu değişikliğini aynı anda gerçekleştirmemişti. Bu durum da tepkilerin odak noktasını oluşturdu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Riekerink tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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