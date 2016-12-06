 Judocular 2’nci – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Judocular 2’nci

    Judocular 2’nci
    Galatasaray Bayan ve Erkek Judo Takımları, 2016 müsabakalarını ikinci olarak tamamladı. 10'ar takımdan oluşan iki ligde tüm rakiplerini yenerek finale çıkan sarı-kırmızılı erkek ve bayanlar, final maçlarında İstanbul BB'ye 3-2 mağlup olarak ikincilikte kaldılar.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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