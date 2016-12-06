 Hagi için şok iddia! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    için şok iddia!

    Hagi için şok iddia!
    Avrupa'yı sarsan Football Leaks belgelerine de karıştı. Viitorul'u çalıştıran Giga'nın 16 yaşındaki Christian Manea'nın Limassol'a transferinde usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Manea'nın değeri 300 bin euro iken 2.5 milyon euro'ya satıldığı ve G. Kıbrıs'a hiç gitmeden Viitorul'a kiralandığı belirtildi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:00
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