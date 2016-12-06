Hagi için şok iddia!
Avrupa'yı sarsan Football Leaks belgelerine Hagi de karıştı. Viitorul'u çalıştıran Giga'nın 16 yaşındaki Christian Manea'nın Limassol'a transferinde usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Manea'nın değeri 300 bin euro iken 2.5 milyon euro'ya satıldığı ve G. Kıbrıs'a hiç gitmeden Viitorul'a kiralandığı belirtildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Hagi için şok iddia! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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