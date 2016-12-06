 Bir kaleciden daha fazlası – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bir kaleciden daha fazlası

    Bir kaleciden daha fazlası
    maçında kurtardığı penaltı ile galibiyetin mimarı olan Fernando Muslera, 'ı yine sırtında taşıyor. Bu sezon 13 maçta 42 net kurtarışa imza atan Uruguaylı eldiven, Bursasporlu Harun Tekin'in (45 kurtarış) ardından Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan ikinci kalecisi... Muslera; tek farkla kazanılan Karabükspor ve Gençlerbirliği maçlarında da devleşmişti.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bir kaleciden daha fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.