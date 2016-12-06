Bir kaleciden daha fazlası
Kasımpaşa maçında kurtardığı penaltı ile galibiyetin mimarı olan Fernando Muslera, Galatasaray'ı yine sırtında taşıyor. Bu sezon 13 maçta 42 net kurtarışa imza atan Uruguaylı eldiven, Bursasporlu Harun Tekin'in (45 kurtarış) ardından Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan ikinci kalecisi... Muslera; tek farkla kazanılan Karabükspor ve Gençlerbirliği maçlarında da devleşmişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Bir kaleciden daha fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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