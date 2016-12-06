Aysal ekip topluyor
Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibini sürdüren ve rakipleriyle arasındaki puan farkını indiren Galatasaray'da Ünal Aysal'ın yeniden başkan adayı olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Telegol'de Aysal'ın ilk kongrede aday olmak için çalışmalar yaptığı ifade edildi. Öte yandan Özbek'in 1.5 yıl daha süresi bulunuyor.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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