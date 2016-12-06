 Aysal ekip topluyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Aysal ekip topluyor

    Aysal ekip topluyor
    'yı yenerek zirve takibini sürdüren ve rakipleriyle arasındaki puan farkını indiren 'da Ünal Aysal'ın yeniden başkan adayı olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Telegol'de Aysal'ın ilk kongrede aday olmak için çalışmalar yaptığı ifade edildi. Öte yandan Özbek'in 1.5 yıl daha süresi bulunuyor.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:06
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