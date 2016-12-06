 Aslan’ın rakibi Pafos – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Aslan’ın rakibi Pafos

    Aslan’ın rakibi Pafos
    Voleybolda Erkekler 16'lı finallerin ilk maçında bugün 18.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda Pafos'u ağırlayacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul BBSK, Zaksa ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 20.00.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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