Aslan’ın rakibi Pafos
Voleybolda Erkekler 16'lı finallerin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta bugün 18.00'de Burhan Felek Spor Salonu'nda Pafos'u ağırlayacak. Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul BBSK, Zaksa ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 20.00.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Aslan’ın rakibi Pafos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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