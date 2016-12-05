 Yasin büyük tepki çekti – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Yasin büyük tepki çekti

    Yasin büyük tepki çekti
    G.Saray'da geçen hafta Bursa'ya gol atan , Kasımpaşa önünde takımın en etkisiz isimlerindendi. Hücumda çok top ezen 29 yaşındaki sağ açık, isabetsiz paslarıyla da tribünden tepki çekti. Riekerink, savunmaya da yeterli katkıyı yapamayan Yasin'e 89 dakika sabredip yerine Linnes'i aldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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