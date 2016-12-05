Tolga Ciğerci yine yok

G.Saray'ın başarılı ismi Tolga Ciğerci, son iki lig maçında olduğu gibi Kasımpaşa karşısında da 18 kişilik kadroda yer almadı. Ayağında ödem olduğu belirtilen ve iki maç kaçıran Tolga, takımla idmanlara başlamış ve Kasımpaşa karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda olması bekleniyordu. Ancak genç oyuncu Riekerink tarafından riske edilmedi.