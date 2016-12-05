Riekerink 3 puanın önemine değindi ama oyunu beğenmedi: “Altın değerinde bir maçtı ve o yüzden kazandığımız için mutluyuz. Oyun performansımıza baktığımız zaman çok mutlu olduğumu söyleyemem”

G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirtti. Hollandalı çalıştırıcı, "Altın değerinde bir maçtı ve o yüzden kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. Takımın oyun performansından mutlu olmadığını vurgulayan başarılı teknik adam, "Oyun performansımıza baktığımız zaman çok mutlu olduğumu söyleyemem. Daha etkili olabilirdik, daha çok top tutabilirdik. Ancak bugün (dün) alınacak 3 puan çok çok önemliydi. Ama oyun için çok çok mutlu olduğumu söyleyemem. Üzerine basarak söylüyorum oyundan tatmin olmadım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha sabırlı olabilirdik" değerlendirmesini yaptı.



4 haftada 3 maç kaybettikleri kötü bir dönemden çıktıklarına da değinen JOR, zirveye mesaj gönderdi: "Kötü bir dönemden çıktık. 4 haftada 3 maç kaybettik. Bursaspor ve bu maç çok çok önemliydi. Şimdi 3 maçımız var. Bu 3 maçtan maksimum puanı alarak üst sıralara daha çok yaklaşmak istiyoruz." Tecrübeli hoca üzerinde baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili soruya ise, "Ben bunu bilerek görevi kabul ettim. Tek hedefimiz şampiyonluk" dedi.