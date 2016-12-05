 Sinan 18’e alınmadı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Sinan 18’e alınmadı

    Sinan 18’e alınmadı
    Riekerink, Elazığ ile oynanan kupa maçında oyundan alınınca eldivenlerini yere fırlatan Sinan Gümüş'ü 18'e almadı. Genç oyuncunun, son idmanda belinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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