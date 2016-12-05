Şampiyonluğa yetmez!

Galatasaray başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, Kasımpaşa galibiyetinde ortaya konan futbolu beğenmeyip takımı eleştirdi.

Oynanan oyunun şampiyonluk için yeterli olmayacağını vurgulayan Sezgin, "İnşallah kazanarak devam ederiz. Ancak iyi oynayarak devam ederiz. Futboldan siz zevk aldınız mı? Şahsen ben almadım. Bu oyun şampiyonluk için yeterli olmaz. G.Saray daha iyi olacak. G.Saray her zaman iyilerini yapmıştır. Hakemler bazen hata yapabilir, bizler de hata yapıyoruz, oyuncular da yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu" değerlendirmesinde bulundu.