 Şampiyonluğa yetmez! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluğa yetmez!

    Şampiyonluğa yetmez!

    Galatasaray başkan yardımcısı , Kasımpaşa galibiyetinde ortaya konan futbolu beğenmeyip takımı eleştirdi.

    Oynanan oyunun şampiyonluk için yeterli olmayacağını vurgulayan Sezgin, "İnşallah kazanarak devam ederiz. Ancak iyi oynayarak devam ederiz. Futboldan siz zevk aldınız mı? Şahsen ben almadım. Bu oyun şampiyonluk için yeterli olmaz. G.Saray daha iyi olacak. G.Saray her zaman iyilerini yapmıştır. Hakemler bazen hata yapabilir, bizler de hata yapıyoruz, oyuncular da yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluğa yetmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle