Rigobert Song'tan iyi haber geldi!
Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Kamerun'un efsane isimlerinden Rigobert Song'un sağlığı iyiye gidiyor.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya giren Rigobert Song, uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Oldukça zayıfladığı görülen Kamerunlu yıldız, durumunun daha iyiye gittiğinin müjdesini verdi. Tedavisine Fransa'da devam edilen Song, hastanede yaptığı açıklamada "Tanrı bana bir şans daha verdiği için çok mutluyum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.
40 yaşındaki Rigobert Song, 2 Ekim'de evinde beyin kanaması geçirmişti. Kamerunlu yıldız, 2004-2008 yıllarında Galatasaray ve 2008-2010 arasında da Trabzonspor formaları giymişti.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 8
Yorum
Ercan Trabzonspor ikinci yarı sahada yoktu rakip düşmüştü bu oyun anlayışı onları coşturdu nediyelimki
- Yasin büyük tepki çekti
Toplam 12
Yorum
özgür Takım ın kondisyoneri kim ya bu futbolcuları antalya maçında yakından izledim.kaslar gevşek sallanıyor.selçuk hiç uyumamış gibi adam geziyor sahada.uyurgezer gibi aldığı her topu geri veriyor.izlerken kanser olacazzz
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 16
Yorum
REİS TURAN FIKRET ORMAN BEŞİKTAŞİN BAŞINA 10 SENE ÖNCE OLSAYDIN DUNYA KULUBU OLMUŞTUK
Rigobert Song'tan iyi haber geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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