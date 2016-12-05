 Riekerink’ten Bursa ödülü – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Riekerink’ten Bursa ödülü

    Riekerink’ten Bursa ödülü

    Galatasaray'da teknik direktör , ligde son oynanılan ve 3-1 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu Kasımpaşa önünde büyük ölçüde korudu.

    Hollandalı teknik adam, Bursaspor maçının başlangıç kadrosunda yalnızca 1 değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa'ya karşı sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor müsabakasında forma giyemeyen Lionel Carole, Kasımpaşa maçında yeniden 11'e dönerken, Martin Linnes ise tekrar yedeğe çekildi. Linnes, 89. dakikada Yasin'in yerine oyuna dahil oldu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Riekerink’ten Bursa ödülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle