Riekerink’ten Bursa ödülü

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanılan ve 3-1 kazanılan Bursaspor maçının kadrosunu Kasımpaşa önünde büyük ölçüde korudu.

Hollandalı teknik adam, Bursaspor maçının başlangıç kadrosunda yalnızca 1 değişiklik yaparak takımını Kasımpaşa'ya karşı sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor müsabakasında forma giyemeyen Lionel Carole, Kasımpaşa maçında yeniden 11'e dönerken, Martin Linnes ise tekrar yedeğe çekildi. Linnes, 89. dakikada Yasin'in yerine oyuna dahil oldu.