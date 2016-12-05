Özdeş: Maça 1-0 yenik başladık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, erken yedikleri golün sıkıntısını yaşadıklarını vurguladı.

Özdeş, "Maça adeta 1-0 yenik başlamış olduk. Galatasaray daha sonra oyunu korumaya çalıştı. İlk yarıda hiç pozisyon vermedik. 2. yarıya baskılı başladık, golü de bulduk ama yine kötü bir gol yedik. Pozisyonlar vardı 2-2 olma şansı vardı ama penaltı kaçırdık. Verilmeyen golle ilgili pozisyonu bir daha izlemek lazım. Koita, Muslera'ya hiç bakmıyor, zıplıyor" diye konuştu.