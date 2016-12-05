 Özdeş: Maça 1-0 yenik başladık – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Özdeş: Maça 1-0 yenik başladık

    Özdeş: Maça 1-0 yenik başladık

    Kasımpaşa Teknik Direktörü , erken yedikleri golün sıkıntısını yaşadıklarını vurguladı.

    Özdeş, "Maça adeta 1-0 yenik başlamış olduk. Galatasaray daha sonra oyunu korumaya çalıştı. İlk yarıda hiç pozisyon vermedik. 2. yarıya baskılı başladık, golü de bulduk ama yine kötü bir gol yedik. Pozisyonlar vardı 2-2 olma şansı vardı ama penaltı kaçırdık. Verilmeyen golle ilgili pozisyonu bir daha izlemek lazım. Koita, Muslera'ya hiç bakmıyor, zıplıyor" diye konuştu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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