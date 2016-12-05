Galatasaray'da G.Antep mesaisi başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:17
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 1
Yorum
Ustune koydugunuz tek sey 3 temmuzda sustunuz demir orene parasina karsilik sampiyonluk istediniz spordaki fetoslar fenere karsi sizi kullaniyoar bir sea gs yi kullandilar aysalla ormanla bjk yi demir orende kapagi bu yediklerinizi fener sizin kursaginizda birakmaz
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 5
Yorum
eea napoliden büyükmüsünüz?
- Fırtına ‘çıkış’ arıyor
Toplam 7
Yorum
Forvet diye aldığınız futbolcuları kadrodan çıkarı Şimdilik 4-6-0 sistemi ile oynayın.Nasılsa forvetlerde bir numara yok. Orta saha kalabalık olursa gol atma şansımız daha çok olur..
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