 Galatasaray'da galibiyet haftası – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Galatasaray'da galibiyet haftası

    Galatasaray'da galibiyet haftası

    Galatasaray Kulübü bünyesindeki takımlar, hafta sonunda yapılan 7 maçtan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 3 Aralık Cumartesi günü yapılan 6. hafta maçında Galatasaray, sahasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler'i 87-53 mağlup etti.

    Voleybol Efeler Ligi'nde aynı gün oynanan 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyesspor'u 3-2'lik skorla geçti.

    Spor Toto Sutopu Süper Lig'de cumartesi günü yapılan 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Adalar Su Sporları Kulübü'nü 9-3 yendi.

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İdmanocağı ile dün oynadığı 8. hafta müsabakasını 3-1'lik skorla kazandı.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında pazar günü oynanan maçta Galatasaray, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 76-70 yenme başarısı gösterdi.

    Galatasaray Futbol Takımı da aynı gün Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı 13. hafta müsabakasından 2-1 galip ayrıldı.

    Galatasaray Odeabank ise dün Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak'ı 83-73 mağlup etti.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:31
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