Galatasaray'da galibiyet haftası
Galatasaray Kulübü bünyesindeki takımlar, hafta sonunda yapılan 7 maçtan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.
Voleybol Efeler Ligi'nde aynı gün oynanan 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyesspor'u 3-2'lik skorla geçti.
Spor Toto Sutopu Süper Lig'de cumartesi günü yapılan 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Adalar Su Sporları Kulübü'nü 9-3 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, İdmanocağı ile dün oynadığı 8. hafta müsabakasını 3-1'lik skorla kazandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında pazar günü oynanan maçta Galatasaray, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 76-70 yenme başarısı gösterdi.
Galatasaray Futbol Takımı da aynı gün Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı 13. hafta müsabakasından 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray Odeabank ise dün Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Muratbey Uşak'ı 83-73 mağlup etti.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:31
- Hakemler rakipten
Toplam 84
Yorum
degrmnci yaa sen diyosin ki şampiyon olamayın sanki siz hersene şampiyon oluyosnz hersene avrupada oynuyosnz.. .. şampiyon olamayın derken kendinizide bakın bence belki bişi hatırlatır size..
- Gum’da fiyat uyuşmazlığı
Toplam 2
Yorum
TS60 Bu paralara gereksiz bir oyuncu,Douglas gibi kurtulmaya çalışırız sonra.
- Beşiktaş Kiev'de buz tutacak
Toplam 6
Yorum
metin ateş beşiktasım yenip bir üst tura cıkacaktır
Galatasaray'da galibiyet haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.