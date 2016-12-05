 Galatasaray: 76 İstanbul Üni: 70 – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : 76 İstanbul Üni: 70

    Galatasaray: 76 İstanbul Üni: 70
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 'ni konuk eden salondan 76-70 galip ayrıldı. Dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Hatay-Agü: 73-74, Botaş- Mersin: 68-57, Girne Üni.-Yakın D.Üni.: 66- 57, Doğuş Hast.- Samsun: 80-57.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray: 76 İstanbul Üni: 70 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle