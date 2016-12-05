 Eren Derdiyok ile bir dakika – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
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    ile bir dakika

    Eren Derdiyok ile bir dakika
    Galatasaray'ın golcü futbolcusu , Kasımpaşa karşısında da yedek olarak başladı. Bu sezon ligde ilk kez Bursaspor maçında Jan Olde Riekerink tarafından 11'den kesilen Eren, Kasımpaşa karşısında da yedek başladı. Riekerink, Eren'in Türkiye Kupası'ndaki maçındaki performanından da memnun değildi. Kasımpaşa maçında 89. dakikada oyuna sürdü.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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