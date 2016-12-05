 De Jong zirveye çıktı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    zirveye çıktı

    De Jong zirveye çıktı
    G.Saray'ın orta alanda büyük beklenti içinde olduğu Nigel , takıma ısınmaya başladı. İlk yarıyı 48 isabetli pas, 57 topla buluşmayla zirvede tamamlayan Hollandalı istikrarını 2. yarıda da korudu. De Jong, 99 topla buluşmayla birinciliği kaptırmadı; 79 isabetli pasla ise Selçuk'un ardından 2. sırayı aldı.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:46
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