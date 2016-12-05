 Canaydın ödülleri dağıtıldı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Canaydın ödülleri dağıtıldı

    Canaydın ödülleri dağıtıldı
    Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Galatasaray Kürek Takımı sporcusu Enes Kuşku, Galatasaray Satranç Takımı ve okul öğrencilerinden kayakçı Derin Kabaağaç'a ödül verildi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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