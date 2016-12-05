Bruma bilezik

G.Saray, Kasımpaşa karşısında Podolski ile öne geçti. Eduok eşitliği sağladı. Bruma zor pozisyonda attığı golle takımına altın değerinde 3 puan kazandırdı. Muslera da kurtardığı penaltıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. F.Bahçe’yi geçip 3. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekip, lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5’e düşürdü.

Sıkıntılı dakikalar yaşasa da Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray, çok önemli bir galibiyete imza attı. Ligdeki kötü gidişinin ardından geride kalan haftada Bursaspor'u 3-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa engelini de 2-1'lik skorla geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın henüz 6. dakikasında Lukas Podolski ile öne geçen Cimbom, 53. dakikada Eduok'un eşitliği sağlamasını önleyemedi. Ancak bir süredir sessizliği ile dikkat çeken Bruma, 59'da sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirledi. Kasımpaşa galibiyetiyle ligde puanını 26'ya yükselten ve çıkışını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin üstüne çıktı ve 3. sıraya yükseldi.



KASIMPAŞA GALİBİYETİ UNUTTU

Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş, Başakşehir'in ise Antalyaspor ile berabere kalmasıyla bir anlamda 9 puan kazandı ve haftanın en karlı takımı oldu. Galatasaray, puan farkını lider Medipol Başakşehir ile 5'e, ikinci sıradaki Beşiktaş ile ise üçe indirdi. Ev sahibi Kasımpaşa ise Galatasaray yenilgisiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



Savaş ÇORLU