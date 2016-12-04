Süper teklif
Bruma’nın sözleşmesini uzatmak isteyen Galatasaray, ücretine zam ve primlerden oluşan baş döndürücü bir kontrat hazırladı.
Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan Bruma'yı elden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, cazip bir sözleşme hazırladı. Serbest kalma bedelini 25 milyon euro'ya çeken sarı-kırmızılılar, genç yıldıza kademeli zam ve primler önermeyi kararlaştırıldı. İşte menajer Catio Balde'ye iletilen yeni sözleşmede dikkat çeken detaylar:
-41 milyon euro'luk serbest kalma maddesi 25 milyon euro'ya çekildi.
-Ödenecek rakam gelecek yıldan başlayarak 2.5 milyon euro'dan 100'er bin euro'luk artışlarla 5'inci yılın sonunda 3 milyon euro olacak.
-Şampiyonluk ve Avrupa'da başarı ve atacağı gol ile yapacağı asistlerle primleri 500 bin euro'yu bulacak.
-41 milyon euro'luk serbest kalma maddesi 25 milyon euro'ya çekildi.
-Ödenecek rakam gelecek yıldan başlayarak 2.5 milyon euro'dan 100'er bin euro'luk artışlarla 5'inci yılın sonunda 3 milyon euro olacak.
-Şampiyonluk ve Avrupa'da başarı ve atacağı gol ile yapacağı asistlerle primleri 500 bin euro'yu bulacak.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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