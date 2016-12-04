 Süper teklif – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
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    Süper teklif

    Süper teklif

    ’nın sözleşmesini uzatmak isteyen , ücretine zam ve primlerden oluşan baş döndürücü bir kontrat hazırladı.

    Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan 'yı elden kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi, cazip bir sözleşme hazırladı. Serbest kalma bedelini 25 milyon euro'ya çeken sarı-kırmızılılar, genç yıldıza kademeli zam ve primler önermeyi kararlaştırıldı. İşte menajer Catio Balde'ye iletilen yeni sözleşmede dikkat çeken detaylar:

    -41 milyon euro'luk serbest kalma maddesi 25 milyon euro'ya çekildi.
    -Ödenecek rakam gelecek yıldan başlayarak 2.5 milyon euro'dan 100'er bin euro'luk artışlarla 5'inci yılın sonunda 3 milyon euro olacak.
    -Şampiyonluk ve Avrupa'da başarı ve atacağı gol ile yapacağı asistlerle primleri 500 bin euro'yu bulacak.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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