 Şans istedi – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Şans istedi

    Şans istedi
    , 'a 1.5 milyon TL vererek serbest kalmayı önerdi. Salih ise 2 milyon 350 bin TL'sini almadan gitmeyeceğini söyledi. Bu teklifi yapan Özbek'e de, "Bir kez şans bulursam kendimi göstereceğim" dedi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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