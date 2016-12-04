Şans istedi
G.Saray, Salih Dursun'a 1.5 milyon TL vererek serbest kalmayı önerdi. Salih ise 2 milyon 350 bin TL'sini almadan gitmeyeceğini söyledi. Bu teklifi yapan Özbek'e de, "Bir kez şans bulursam kendimi göstereceğim" dedi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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