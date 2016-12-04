''Muslera bizi kurtardı''

Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Serdar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Maçta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sahadan daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Karşılaşmayı daha erken bitirebilirdik ama golleri istediğimiz kadar erken bulamadık. Nitekim kazanmayı bildik. Bu maçtan üç puan çıkardığımız için mutluyuz. Önümüzdeki üç maçı da kazanıp devre arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Serdar Aziz, karşılaşmada penaltı kurtaran kalecileri Fernando Muslera ile ilgili "Muslera bugün bizi kurtardı. Gerçekten ona teşekkür ediyoruz. Onun için zaten söylenecek fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin de Kasımpaşa maçında önemli üç puan elde ettiklerini vurgulayarak, "Maça iyi başladık, topun kontrolü de bizdeydi. Bizim için çok iyi bir hafta oldu. Mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Devre arasına kadar bütün maçları kazanmayı hedefliyoruz. Mutlaka şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.