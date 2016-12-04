Linnes sağa geçiyor
Martin Linnes, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de kendisine yer bulacak. Sezon başından bu yana Riekerink'ten kesik yiyen Norveçli futbolcu, Bursa karşısında sol bek olarak görev yapmış ve hocasını mest etmişti. Sabri'nin bugün yedek oturması bekleniyor.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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