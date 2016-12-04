 Linnes sağa geçiyor – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Linnes sağa geçiyor

    Linnes sağa geçiyor
    , karşısında ilk 11'de kendisine yer bulacak. Sezon başından bu yana Riekerink'ten kesik yiyen Norveçli futbolcu, Bursa karşısında sol bek olarak görev yapmış ve hocasını mest etmişti. Sabri'nin bugün yedek oturması bekleniyor.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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