Kaybetmek yasak!

Bursaspor’u yenerek moral tazeleyen ve zirveye tutunan sarı-kırmızılı ekipte, Riekerink, galibiyetten başka bir sonucu düşünmek dahi istemediğini söyledi.

Galatasaray, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 mağlup ederek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Riekerink, puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, "Kazanmaktan başka şansımız yok" ifadesini kullandı.



SADECE F.BAHÇE'YE YENİLDİ

Bu arada bu sezon önceki yılların aksine deplasmanda başarılı bir performans gösteren Cimbom, oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki tek mağlubiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi müsabakasında yaşadı. Galatasaray, deplasman maçlarından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 11 puan topladı.



MAÇTAN RAKAMLAR

-Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan son 8 maçta 29 gol atıldı.

-Sarı-kırmızılılar, 12 haftada maç başına 512.3 isabetli pas yaparak ligin en çok isabetli pas yapan takımı oldu.

-Bruma, bu sezon oynadığı 12 maçta 4 gol atarken bunların hepsini deplasmanda ağlara yolladı.

-Adem Büyük, Süper Lig'in en çok şut çeken oyuncusu... Kaleyi 44 kez yoklayan Adem 16'sında isabet sağladı ve 4 gol attı.

-Süper Lig'in bu sezon en çok penaltı vuruşu kazanan takımları Beşiktaş ve Kasımpaşa. Kasımpaşa kazandığı dört penaltı vuruşundan üç tanesini gole çevirdi.



Savaş ÇORLU