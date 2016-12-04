 Kasımpaşa - Galatasaray | Canlı Anlatım – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Kasımpaşa - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Kasımpaşa - Galatasaray | Canlı Anlatım

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bu sezon deplasmanda yaptığı 6 maçın sadece 1'ini kaybetti.

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

    Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

    DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYETİ VAR
    Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki tek mağlubiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi müsabakasında yaşadı. Galatasaray, deplasman maçlarından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 11 puan topladı.



    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

    Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem Büyük
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:58
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