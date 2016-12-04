Kasımpaşa - Galatasaray | Canlı Anlatım

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.



Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.



DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYETİ VAR

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki tek mağlubiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi müsabakasında yaşadı. Galatasaray, deplasman maçlarından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 11 puan topladı.

Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, PodolskiRamazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem Büyük