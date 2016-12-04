Kasımpaşa - Galatasaray | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bu sezon deplasmanda yaptığı 6 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de geçen hafta Bursaspor'u 3-1 yenerek son dönemdeki kötü gidişatına son veren sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa karşısında da sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 23 puanla 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyeti olan Kasımpaşa ise 12 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
DEPLASMANDA TEK MAĞLUBİYETİ VAR
Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki tek mağlubiyetini Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi müsabakasında yaşadı. Galatasaray, deplasman maçlarından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 11 puan topladı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sabri, Serdar, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Otigba, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Tunay, Castro, Eduok, Adem Büyük
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:58
- Beşiktaşlıların Van Persie isyanı
Toplam 51
Yorum
Hakan Görüntüyü tekrar izlerseniz anlarsınız. En fazla dikkatsiz davrandığı için sarı verilir bu pozisyona. Ben dikkatle baktım, rvp adımını tamamlayacaktı, birden birşeye bastığını farketti :-) ve şaşırdı.hasan ali sarı, quaresmanın sarısı yanlış, tosiç kırmızı...budur
- Taraftarımız için savaştık
Toplam 1
Yorum
Alexx Adamlar beraberliğe sevinip meşale falan yakıyor Ümraniye'de komik
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Toplam 48
Yorum
Rümeysa Birde Galatasaray maçı ile ilgili yazın
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