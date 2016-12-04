 Kamp yeri aranıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Kamp yeri aranıyor

    Kamp yeri aranıyor
    Geçen sezon Antalya kampını bedavaya getiren aynı taktiği uygulayacak. Sarı-kırmızılı ekibin kaldığı otel bu defa para talep ederken Belek'te kalmayı planlayan Galatasaray'ın masraflardan kurtulmak için diğer otellerle görüşmelere başladığı bildirildi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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