Kamp yeri aranıyor
Geçen sezon Antalya kampını bedavaya getiren Galatasaray aynı taktiği uygulayacak. Sarı-kırmızılı ekibin kaldığı otel bu defa para talep ederken Belek'te kalmayı planlayan Galatasaray'ın masraflardan kurtulmak için diğer otellerle görüşmelere başladığı bildirildi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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