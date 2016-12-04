 Kaderi Chedjou’yu bağlı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaderi ’yu bağlı

    Kaderi Chedjou’yu bağlı
    , 'yi transfer etmek isterken İtalyan sol bekin, transferi 'ya bağlı. Kamerunlu, Çin ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul ederse yaklaşık 4 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli gelecek ve kaynak bulunacak.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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