Kaderi Chedjou’yu bağlı
Galatasaray, Salvatore Bocchetti'yi transfer etmek isterken İtalyan sol bekin, transferi Chedjou'ya bağlı. Kamerunlu, Çin ve Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul ederse yaklaşık 4 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli gelecek ve kaynak bulunacak.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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