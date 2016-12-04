İşte Konyaspor'a verilecek teklif...

Sigthorsson'un yerine golcü arayan Galatasaray'la ilgili Bosna Hersek basını ilginç bir iddia ortaya attı.

Gazeteler, Cimbom'un Atiker Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Riad Bajic ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde, sarı-kırmızılı kulübün 22 yaşındaki forveti renklerine bağlamak için Konyaspor'a vereceği teklifin ayrıntıları da yer aldı.



LİGDE 9 GOL ATTI

Sarı-kırmızılıların, bu sezon 17 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapan Norveçli sağ bek Linnes + 2 milyon euro önermeye hazırlandığı ifade edildi. Konyaspor ile kontratı 2018 yılında sona erecek olan Bajic, Bosna Hersekli futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor.