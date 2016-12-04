Galatasaray lige döndü

Karşılaşmaya Lyos ve Freimanis'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Muratbey Uşak, ilk 3 dakikayı 6-3 önde geçti. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray Odeabank ilk çeyreği 21-16 üstün bitirdi. Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncu Ege Arar ilk periyotta 8 sayı buldu.

İkinci çeyreğe hızlı giren Galatasaray Odeabank, Micov, Can Korkmaz ve Schilb ile rakip potada etkili oldu. Sarı-kırmızılı takım 17. dakikada farkı 16 sayıya (44-28) çıkardı. Konuk ekip Freimanis'ın basketleriyle maçta kalmaya çalışsa da Galatasaray soyunma odasına 48-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına hücumda etkili oyununu sürdürerek başlayan ev sahibi, 24. dakikada farkı 20'ye (60-40) yükseltti. Sarı-kırmızılılara, Kairys ve Lyons ile cevap veren konuk ekip yakaladığı 11-0'lık seriyle 26. dakikada farkı tek hanelere (60-51) çekti. Galatasaray 3. çeyreği de 67-56 önde tamamladı.

Maçın son çeyreğine Emir Preldzic ve Lyons'ın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle girildi. Konuk ekip 33. dakikada farkı 6 sayıya (70-64) kadar indirdi. Son 5 dakikaya 76-67 önde giren Galatasaray Odeabank, kalan dakikalarda da oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 83-73 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın en skorer ismi 24 sayı atan Emir Preldzic oldu. Muratbey Uşak'ta ise Kairys'in 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, Osman Sinan İşgüder, İbrahim Altıntaş

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler, Emir Preldzic 24, Göksenin Köksal 3, Ege Arar 10, Tyus 4, Pleiss 10, Schilb 4, Micov 18, Can Korkmaz 7, Thompson 3, Diebler

Muratbey Uşak: Lyons 13, Harrison 8, Berkay Candan 5, Freimanis 12, Kairys 25, Auguste 7, Hakan Demirel 2, Berent Kavaklıoğlu 1, Görkem Sönmez,

1. Periyot: 21-16

Devre: 48-36

3. Periyot: 67-56

Beş faulle çıkan: 37.40 Auguste (Muratbey Uşak)