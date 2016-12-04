Galatasaray lige döndü
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yapılan maçta Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak'ı 83-73 yendi.
Karşılaşmaya Lyos ve Freimanis'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Muratbey Uşak, ilk 3 dakikayı 6-3 önde geçti. Savunma sertliğini arttıran Galatasaray Odeabank ilk çeyreği 21-16 üstün bitirdi. Sarı-kırmızılı takımda genç oyuncu Ege Arar ilk periyotta 8 sayı buldu.
İkinci çeyreğe hızlı giren Galatasaray Odeabank, Micov, Can Korkmaz ve Schilb ile rakip potada etkili oldu. Sarı-kırmızılı takım 17. dakikada farkı 16 sayıya (44-28) çıkardı. Konuk ekip Freimanis'ın basketleriyle maçta kalmaya çalışsa da Galatasaray soyunma odasına 48-36 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına hücumda etkili oyununu sürdürerek başlayan ev sahibi, 24. dakikada farkı 20'ye (60-40) yükseltti. Sarı-kırmızılılara, Kairys ve Lyons ile cevap veren konuk ekip yakaladığı 11-0'lık seriyle 26. dakikada farkı tek hanelere (60-51) çekti. Galatasaray 3. çeyreği de 67-56 önde tamamladı.
Maçın son çeyreğine Emir Preldzic ve Lyons'ın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle girildi. Konuk ekip 33. dakikada farkı 6 sayıya (70-64) kadar indirdi. Son 5 dakikaya 76-67 önde giren Galatasaray Odeabank, kalan dakikalarda da oyundaki üstünlüğünü sürdürdü ve müsabakadan 83-73 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın en skorer ismi 24 sayı atan Emir Preldzic oldu. Muratbey Uşak'ta ise Kairys'in 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Murat Biricik, Osman Sinan İşgüder, İbrahim Altıntaş
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler, Emir Preldzic 24, Göksenin Köksal 3, Ege Arar 10, Tyus 4, Pleiss 10, Schilb 4, Micov 18, Can Korkmaz 7, Thompson 3, Diebler
Muratbey Uşak: Lyons 13, Harrison 8, Berkay Candan 5, Freimanis 12, Kairys 25, Auguste 7, Hakan Demirel 2, Berent Kavaklıoğlu 1, Görkem Sönmez,
1. Periyot: 21-16
Devre: 48-36
3. Periyot: 67-56
Beş faulle çıkan: 37.40 Auguste (Muratbey Uşak)
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:08
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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