Eren mi Poldi mi?

Riekerink'in bugün ileri uçta kime forma vereceği merakla bekleniyor. Bursa maçında Lukas Podolski ilk 11'de başlamış ancak gol sonradan oyuna giren Eren Derdiyok'tan gelmişti. Ancak Eren'in Elazığ ile oynanan kupa maçında sahada dolaşması rotayı yeniden Podolski'ye çevirdi.



Bu sezon, 5 gol, 2 asisti bulunan ve Bursa maçında gol atmasa da etkili görünen Alman yıldızın, Kasımpaşa karşısında sahada yer alması bekleniyor.