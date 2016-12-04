 Eren mi Poldi mi? – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eren mi Poldi mi?

    Eren mi Poldi mi?
    Riekerink'in bugün ileri uçta kime forma vereceği merakla bekleniyor. Bursa maçında Lukas Podolski ilk 11'de başlamış ancak gol sonradan oyuna giren Eren Derdiyok'tan gelmişti. Ancak Eren'in Elazığ ile oynanan kupa maçında sahada dolaşması rotayı yeniden Podolski'ye çevirdi.

    Bu sezon, 5 gol, 2 asisti bulunan ve Bursa maçında gol atmasa da etkili görünen Alman yıldızın, Kasımpaşa karşısında sahada yer alması bekleniyor.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren mi Poldi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.