Eren mi Poldi mi?
Riekerink'in bugün ileri uçta kime forma vereceği merakla bekleniyor. Bursa maçında Lukas Podolski ilk 11'de başlamış ancak gol sonradan oyuna giren Eren Derdiyok'tan gelmişti. Ancak Eren'in Elazığ ile oynanan kupa maçında sahada dolaşması rotayı yeniden Podolski'ye çevirdi.
Bu sezon, 5 gol, 2 asisti bulunan ve Bursa maçında gol atmasa da etkili görünen Alman yıldızın, Kasımpaşa karşısında sahada yer alması bekleniyor.
Bu sezon, 5 gol, 2 asisti bulunan ve Bursa maçında gol atmasa da etkili görünen Alman yıldızın, Kasımpaşa karşısında sahada yer alması bekleniyor.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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