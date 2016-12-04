De Jong ile devam
Galatasaray'ın orta sahasında yine Selçuk İnan ve De Jong ikilisi görev yapacak. Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Sağlık Kurulu ile toplantı yaptı. Galatasaray Kulübü doktorları, Tolga Ciğerci'nin sağ ayak tabanında oluşan ödemin geçtiğini ancak bu hafta da dinlendirilmesinin oyuncu için doğru olacağını ifade etti.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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