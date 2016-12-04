 De Jong ile devam – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    ile devam

    De Jong ile devam
    'ın orta sahasında yine ve ikilisi görev yapacak. Teknik Direktörü , Sağlık Kurulu ile toplantı yaptı. Galatasaray Kulübü doktorları, 'nin sağ ayak tabanında oluşan ödemin geçtiğini ancak bu hafta da dinlendirilmesinin oyuncu için doğru olacağını ifade etti.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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