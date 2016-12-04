Cimbom fırsat tepmedi!

Rakiplerinin 2'şer puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen Cimbom zirveye bir adım daha yaklaştı. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 26'ya çıkartarak Fenerbahçe'yi geçip 3. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise 12 puanla 13. sırada kaldı.

CİMBOM GOLÜ ERKEN BULDU

Wesley Sneijder ile güzel bir ver-kaç yapan Podolski ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluştu. Topu sağına çektikten sonra yerden şutunu çekti, top kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu.

PAŞA BERABERLİĞİ SAĞLADI

Serdar Aziz'den seken topu Eduok ve Sabri Sarıoğlu takip etti. Sabri topu uzaklaştırmak isterken sektirdi, topla buluşan Samuel Eduok, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunu çekti, ancak top kaleci Fernando Muslera'dan döndü. Kaleciden dönen top tekrar Samuel Eduok'a geldi. Muslera'yı ekarte edip topu soluna çektikten sonra sol ayağıyla şutunu çekti ve bu şut Galatasaray ağları ile buluştu.

CAROLE-BRUMA İŞBİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

Lionel Carole güzel bir bilek hareketiyle rakibinden sıyrılıp havadan ara pas ile topu ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda bulunan Bruma ile buluşturdu. Bruma topun kontrolünü kaybedip yere düşerken son anda sol ayağı ile şutunu çekti, top kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu.

OTİGBA 2 DAKİKADA ATILDI!

72.dakikada ceza sahası yayının hemen dışında Wesley Sneijder'e sert müdahalede bulunan Kenneth Otigba, sarı kart gördü. Sadece 2 dakika sonra yine Sneijder'e orta sahada yaptığı sert müdahale sonrası Otigba 2. sıra kartı gördü ve oyundan atıldı.

78'DE KASIMPAŞA PENALTI KAZANDI!

Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağ çaprazda topla buluşan Bengali Koita, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti ancak top ceza sahası içerisindeki Hakan Balta'nın eline çarptı ve bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.

MUSLERA PENALTIYI KURTARDI!

Adem Büyük penaltı atışını Muslera'nın sağ köşesine yolladı. Muslera köşeyi tahmin etip sağına yattı ve penaltıyı kurtardı.