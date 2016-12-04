''Bu oyun şampiyonluk için yetmez''

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sezgin, daha iyi oynamaları gerektiğini dile getirerek, "Bu oyun şampiyonluk için yeterli değil ama daha iyi olacak. Galatasaray her zaman daha iyileri yapmış bir takım. Yine öyle olacağını umuyorum. Devre arasından sonra daha hızlı devam ederiz diye umut ediyorum." diye konuştu.

Kasımpaşa karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Sezgin, "Galibiyet güzel ama oyundan keyif almadım. Çok keyifli bir maç değildi. Aslında iki taraf için de güzel bir oyun olmadı. Açıkçası ben oyundan keyif almadım ama neticede bir galibiyet aldık. Beşiktaş ile 3, Medipol Başakşehir ile de 5 puan farkımız kaldı. İnşallah iyi oyunla devam ederiz. Yarışın içine tekrar ciddi olarak girmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.