''Ben değil, sorular değişti''

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Riekerink, kötü geçen ve 3'ünü kaybettikleri 4 maçlık bir periyot olduğunu hatırlatarak, "Bir geri dönüş yapmamız önemliydi ve Buraspor galibiyeti ile bir start verdik. Bugünkü 3 puan da çok önemliydi. Sonuçtan memnunum ama oyundan çok memnun olduğum söylenemez" dedi.

Maç içinde yaşadıkları sıkıntılı bölümlerde çözüm üretmeye çalıştıklarını anlatan Hollandalı teknik adam, oyuncu değişikliğinde geç kaldığı eleştirileriyle ilgili olarak, "Bugün mücadele seviyesi çok yüksekti. Takımım da saha içinde önemli bir mücadele verdi. Bazen duvardan bir tuğla almanız, tüm yapıyı bozabilir. Performansı düşen oyuncular olsa da değişiklik yaparken iyi düşünmek gerekir. Çünkü tüm takım düzeninde değişikliğe neden olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Elazığspor maçında oyundan alınmasına teki gösteren Sinan Gümüş'ün bugün 18'e neden alınmadığıyla ilgili, "Çünkü sakatlığı vardı" demekle yetinen Riekerink, yönetici Nasuhi Sezgin'in maç sonunda oynanan futbolu beğenmediği yönündeki açıklamasının aktarılması üzerine ise, "Başka birinin sözleri üzerine konuşmam doğru olmaz" yanıtını verdi.

"KALAN MAÇLARDAN MAKSİMUM PUANI ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 16. hafta maçlarının ardından lige verilecek araya kadar olan süreci verimli geçirmek istediklerini belirtti.

Kasımpaşa galibiyetinin önemini bir kez daha vurgulayan Riekerink, "Üzerine basarak söylüyorum. Bugünkü oyundan tatmin olmadım. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha sabırlı olabilirdik. Sonuçta 3 puanı aldık ve rakiplerimizle puan olarak daha yakınız. İki önemli maçtan 6 puan çıkardık. Önümüzde 3 önemli maç daha var. Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını evimizde oynayacağız. Zorlu olacağını bildiğimiz Osmanlıspor maçı için de deplasmana kazanmak için gideceğiz. İlk yarıda kalan maçlarımızdan maksimum puanı çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN DEĞİL, SORULAR DEĞİŞTİ"

Jan Olde Riekerink, son dönemde daha gergin olduğu yönündeki bir soru üzerine, bu durumu basın mensuplarının yaklaşımına bağladı.

Hollandalı teknik adam, "Ben değil de sorular değişti. İlk geldiğim dönemde kibar soruş tarzlarınız vardı. Şimdi bu değişti. Ben yine bir centilmen olabilirim" şeklinde konuştu.

Üzerinde bir baskı hissetmediğini aktaran Riekerink, "Galatasaray gibi üst seviye bir takımın bir takımın teknik direktörüyseniz, tek hedefiniz şampiyonluktur. Ben de bunu bilerek görevi kabul ettim. Önemli olan takımın gelişimidir. Takımımın bir çok konuda geliştiğini, daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Gelişmesi gereken konular da var ve bunlar gelecek dönemde olacak." diyerek sözlerini tamamladı.