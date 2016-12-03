 Ve mikrofon Podolski’de! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ve mikrofon ’de!

    Ve mikrofon Podolski’de!
    Aslan'ın Alman yıldızı Lukas stüdyoya giriyor... Galatasaray'ın tecrübeli ismi, futbolun dışında farklı bir alanda boy gösterecek. 31 yaşındaki futbolcu, Cat Ballou isimli grupla bir şarkının kaydı için 5 Aralık'ta Köln'de stüdyoya girecek ve bu alandaki yeteneğini sergileyecek.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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