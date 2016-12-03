 Tolga Ciğerci’de ödem var – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    ’de ödem var

    Tolga Ciğerci’de ödem var
    Riekerink son 2 maçta forma giymeyen 'nin ayağında ödem olduğunu ve bugün takımla çalışacağını kaydederken, Sigthorsson için, "Kolbeinn'in sakatlığını tam çözemedik. Temennim bir an önce aramıza katılması" bilgisini verdi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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